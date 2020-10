Cidades Demanda é critério primordial para permissão de retomada de atividade em Goiânia “Temos baseado nossas decisões nesse conjunto de fatores. Não dá para reabrir tudo de uma vez, então vamos seguindo uma lista de prioridades” , diz superintendente de Vigilância em Saúde da SMS de Goiânia, Yves Ternes

Em Goiás, com sete meses desde o início da pandemia do coronavírus (Sars-CoV-2), a maioria das atividades comerciais já retornou à normalidade. Entretanto, setores como o da educação e segmentos ligados à cultura e ao lazer, seguem com o funcionamento suspenso nas principais cidades do Estado (veja quadro ao lado). O superintendente de Vigilância em Saúde da Secretar...