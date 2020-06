Cidades Delegado que investiga caso João Pedro estava na operação que causou sua morte Allan Duarte aproveitou a operação na favela naquele dia para fazer um “reconhecimento do terreno”, mas não participou do planejamento da ação nem estava na casa onde o adolescente foi baleado

O delegado responsável por investigar o caso do menino João Pedro Mattos, 14, estava presente na operação policial que terminou com a sua morte há um mês em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Mesmo assim, continua presidindo o inquérito que apura o homicídio. Allan Duarte é titular da delegacia de homicídios da região e, no dia...