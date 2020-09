Cidades Delegado foi transferido Emerson Morais, que iniciou uma investigação sobre a Afipe em 2011, foi trocado de delegacia antes de concluir o inquérito, que acabou arquivado três anos depois

O delegado Emerson Morais de Oliveira, responsável pelo começo do inquérito iniciado em 2011 que investigava a Associação Filhos do Pai Eterno (Afipe) e a empresa de eventos R&R Produções por estelionato e crime fiscal, conta que foi transferido da delegacia responsável pela investigação, a Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Deic), no meio do inquérito, s...