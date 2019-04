Vida Urbana Delegado federal vai assumir órgão que cuida do Enem Cargo está vago desde que o ex-presidente Marcos Vinícius Rodrigues foi demitido pelo também ex-ministro Ricardo Vélez Rodríguez

O delegado da Polícia Federal Elmer Vicenzi será o novo presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep). O órgão é o responsável pelas avaliações do Ministério da Educação (MEC), entre elas o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Vicenzi é especialista em Direito Penal e fez um MBA em Orçamento e Gestão Pública pela Fundação Getulio Vargas...