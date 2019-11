Cidades Delegado diz que suspeita é de participação do motorista em quadrilha de roubo de gado Familiares afirmaram no velório que Fábio Júnior Oliveira Santos não possui envolvimento com criminoso e que ele havia saído de casa pra trabalhar. "Meu marido não é bandido", diz mulher de motorista

Atualizada às 12h48. O delegado regional de Trindade, André Fernandes, afirma que a Polícia Civil suspeita que o motorista de aplicativo, Fábio Júnior Oliveira Santos, de 38 anos, pode ter envolvimento com o grupo que teria a intenção de roubar gados em zona rural de Varjão, cidade da região metropolitana de Goiânia. Fábio foi morto com a tiros com outros três ...