Cidades Delegado diz que ONGs do Pará desviaram parte de recursos da WWF para combate a incêndios Nesta manhã, quatro membros de uma das entidades foram presos e vários materiais forem recolhidos no escritório da PSA

O delegado da Polícia Civil no Pará, José Humberto de Melo, afirmou que a Polícia Civil tem “farto material” investigativo sobre a suposta atuação irregular de organizações não governamentais do Estado paraense. Em entrevista ao Estado, Melo disse que membros de três ONGs locais – Brigada Alter do Chão, Aquíferos Alter do Chão e Projeto Saúde e Alegria (PSA) ...