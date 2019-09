Cidades Delegado diz que investigações do caso Marielle levarão a novas prisões Segundo ele, o objetivo é descobrir se houve um mandante e que, se houve, a polícia chegará até ele

O diretor do Departamento de Homicídios da Polícia Civil do Rio de Janeiro, delegado Antônio Ricardo Nunes, disse hoje (18) que as investigações do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes continuam. Segundo ele, o objetivo é descobrir se houve um mandante e que, se houve, a polícia chegará até ele. “Continuamos trabalhando com muito ...