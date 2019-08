Cidades Delegado conclui depoimentos do caso da madrasta que deu cerveja para menina em Bom Jesus de Goiás Vinícius Castro Penna trabalha agora na conclusão do inquérito que será remetido a Justiça

O delegado Vinícius Castro Penna terminou a fase de coleta de depoimentos do caso da madrasta que deu bebida alcóolica para a enteada de seis anos e filmou ação em Bom Jesus de Goiás, na região Sul de Goiás. O investigador explicou que agora trabalha na conclusão do inquérito que será remetido a Justiça. Segundo Penna, a madrasta deverá ser indiciada no Artigo 243 do...