Cidades Delegado Alexandre Lourenço assume interinamente a Segurança Pública de Goiás Troca no comando foi comunicada na manhã desta segunda-feira (8)

O Superintendente de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado e delegado Alexandre Lourenço vai assumir interinamente a Secretaria de Segurança Pública (SSP) em substituição a Rodney Miranda. A troca no comando da pasta foi anunciada pelo governo do Estado na manhã desta segunda-feira (8). De acordo com o comunicado o ex-titular pediu afastamento do cargo para esclarecer t...