Cidades Delegado afirma que morte de gerente de hipermercado foi feminicídio Antônio André Santos Júnior, responsável pelo caso, disse que a motivação do assassinato cometido por Allan Pereira foi ciúmes da então namorada, Fernanda de Souza, com um colega do trabalho

A morte da gerente de hipermercado Fernanda de Souza Silva, de 33 anos, foi motivada por um acesso de ciúmes do seu então namorado Allan Pereira dos Reis, de 22, de acordo com o delegado responsável pelo caso, Antônio André Santos Júnior, titular da delegacia de Bela Vista de Goiás. Com isso, a Polícia Civil elucida o assassinato como sendo mais um caso de feminicídio, afastando a hipótese de latrocínio. Na primeira fala de Alla...