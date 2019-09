Cidades Delegada pede perícia em casa de bebê que morreu após ser resgatada com vários ferimentos Polícia suspeita que ela tenha sido espancada. Testemunhas devem começar a ser ouvidas nesta semana

Após cinco dias internada, morreu nesta segunda-feira (9) a bebê de 1 ano que foi socorrida com diversos ferimentos em Anápolis. Jhully Emanuelly estava na casa do pai e, de acordo com a madrasta, caiu e bateu a cabeça, mas a polícia suspeita que ela tenha sido espancada pela mulher. A delegada da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) da cidade, Keni...