Cidades Delegada não descarta participação de deputada na morte de pastor Assassinato teria sido motivado por razões financeiras e desavenças familiares sobre a gestão do patrimônio, diz delegada Bárbara Lomba

O envolvimento da deputada federal Flordelis (PSD) no assassinato de seu marido, a pastor Anderson Carmo, não foi descartada. Segundo a delegada Bárbara Lomba, o assassinato teria sido motivado por razões financeiras e desavenças familiares sobre a gestão do patrimônio. Dois filhos do casal, Flávio dos Santos Rodrigues e Lucas dos Santos de Souza, foram indiciados pelo c...