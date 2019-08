Cidades Delegada diz que espera situação se acalmar para intensificar apuração de troca de bebês em Trindade Funcioários de hospital já foram ouvidos, mas ainda há pontos a esclarecer

O caso dos bebês trocados no Hospital de Urgências de Trindade (Hutrin) segue sob investigação na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) no município. A delegada responsável pelo caso, Renata Vieira, afirmou após o resultado do exame de DNA, divulgado na última quinta-feira (1º), que vai esperar alguns dias até que as famílias estejam mais calmas para segui...