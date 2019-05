Cidades Delegada diz não se recordar de índice de embriaguez tão alto Teste do bafômetro foi feito duas horas após acidente e, mesmo assim, a alcoolemia registrada foi quase sete vezes maior que o limite mínimo permitido

Há oito anos a frente da Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito de Goiânia (Dict), a delegada Nilda Andrade diz não se recordar de um índice de alcoolemia tão alto quanto o registrado no motorista que conduzia a caminhonete que saiu da pista e capotou na Avenida Perimetral, na noite de domingo (19). No veículo, além do condutor, o empresário Li...