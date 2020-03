com informações da CBN Goiânia

Atualizada às 15h44

A Polícia Civil de Goiás editou portaria, na tarde de segunda-feira (16), onde suspende por 15 dias o atendimento presencial nas delegacias. A ação tem como objetivo conter o avanço do novo coronavírus no Estado.

A chefe da Divisão de Comunicação e delegada Renata Cheim explicou que o principal ponto, seguindo uma orientação do governo do Estado de Goiás, é que população não se descoloque para a delegacia em casos que não seja de extrema necessidade.

Com isso, o registro de ocorrências será feito apenas pela internet, exceto para casos mais graves como: homicídio, feminicídio, estupro, sequestro e cárcere privado, roubo e furto de veículos. Os autos de prisão em flagrante vão ser lavrados normalmente, segundo a delegada.

A orientação é que a população acesse o site da Polícia Civil, clicar no item Delegacia Virtual e verificar quais os crimes são atendidos e registrar a ocorrência. Caso o crime não se enquadre em nenhum tipo de crime o cidadão, de acordo com Cheim, pode aguardar e registrar posteriormente a ocorrência. “Passado os 15 dias, a pessoa vai até a delegacia e registra o crime.”

A delegada explica ainda que nas delegacias os plantões e as investigações seguem normalmente e seguindo as determinações os atendimentos serão realizados por três profissionais em salas arejadas e será disponibilizado álcool em gel. Os servidores da PC com mais de 60 anos e gestantes estão trabalhando de casa. “Não há nenhum prejuízo para a administração pública”, afirmou à investigadora.

Cheim esclareceu ainda que os telefones e e-mails de cada região do Estado de Goiás serão disponibilizados e reforçou a orientação que antes de ir até à delegacia tente contato por email ou telefone e explique o seu caso. “O delegado vai analisar, responder e vai até marcar um horário, se possível, para evitar um fluxo de pessoas esse encontro de pessoas,” finalizou.