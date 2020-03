Cidades Delegacias em Goiás limitam atendimento Algumas unidades tiveram de fechar os portões para conter fluxo de pessoas como prevenção nesta terça

As delegacias em Goiás trabalharam nesta terça-feira (17) pela primeira vez com o atendimento reduzido após decreto para conter o avanço do novo coronavírus (Covid-19). Conforme a portaria editada pela Polícia Civil do Estado, na última segunda-feira, 16, a suspensão do atendimento presencial nas unidades deve durar a princípio por 15 dias. Apesar da medida, a procura para ...