Cidades Delegacia iniciou trabalho de recuperação no Alto Araguaia em 2002 Delegado Luziano Carvalho valoriza iniciativa de revitalização de bacia hidrográfica e afirma que isto deve ser "política de Estado"

Há 17 anos, os problemas da região do Alto Araguaia já eram nítidos, a ponto de motivar uma ação isolada do titular da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra o Meio Ambiente (Dema), Luziano de Carvalho, que, em 2002, começou a agir na recuperação de nascentes. Hoje, ele diz que a situação melhorou, com recuperação das principais nascentes, estabilizando-se em alguns ponto...