Cidades Delegacia especializada em racismo e intolerância é inaugurada nesta segunda-feira (16), em Goiânia A nova unidade funcionará em prédio anexo à Escola Superior da Polícia Civil, localizada no Jardim Bela Vista, na capital

Será inaugurado na manhã desta segunda-feira (16), durante um evento com participação do governador Ronaldo Caiado, o Grupo Especializado no Atendimento às Vítimas de Crimes Raciais e intolerância (Geacri), da Polícia Civil. A nova unidade funcionará em prédio anexo à Escola Superior da Polícia Civil, localizada no Jardim Bela Vista, na capital. De acordo com o ...