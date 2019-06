Cidades Definição sobre disposição de bancas da Feira Hippie em Goiânia fica para última hora Maior parte dos feirantes ainda desconhece onde vai atuar

Os feirantes da Feira Hippie já sabem onde deverão atuar pelos próximos cinco meses a partir deste final de semana. Uma reunião na tarde desta terça-feira (18) com o Grupo de Gestão Integrada do Município (GGIM) definiu como será a distribuição das quadras, que é a forma como a feira é dividida, no espaço destinado aos feirantes com a revitalização da Praça do Trabal...