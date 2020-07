Cidades Definição da data do Enem alivia incerteza de estudantes sobre possível cancelamento do exame Professores orientam estudante a traçar cronograma e continuar focado no exame, que será em janeiro de 2021, mesmo sem previsão de retorno das aulas presenciais

A definição da data do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) tirou uma preocupação dos estudantes, que agora precisam de organização e foco para conseguirem chegar com conteúdo atualizado no dia da prova. Por conta da pandemia do novo coronavírus e as aulas à distância obrigatórias, muitos estudantes se sentiram desanimados para focar em uma avaliação que corria o ri...