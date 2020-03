Cidades Deficiente visual é preso suspeito de agredir a mulher em Anápolis Vítima foi atingida por socos, que deixaram ferimentos no rosto e na boca

Um deficiente visual de 52 anos foi preso suspeito de agredir a mulher de 66 em Anápolis, na Região Central de Goiás. O caso aconteceu no último domingo (29) no Jardim Esperança. Segundo informações, o suspeito após ingerir bebidas alcoólicas começou a discutir com a vítima. Em seguida, a agrediu com socos, que provocaram ferimentos no rosto e na boca. A vítima...