Cidades Deficiente mental de 15 anos é estuprada em Trindade Suspeito, que é um conhecido da família, já está preso

Uma adolescente de 15 anos, com deficiência mental, foi estuprada por um jovem dentro de casa, na manhã deste sábado (07), no setor Rio Vermelho, em Trindade, na Região Metropolitana de Goiânia. O suspeito é um conhecido da família que estava sozinho com a vítima quando foi flagrado por uma vizinha no momento do crime. A Polícia Militar (PM) foi acionada e levou ...