Cidades Defesa quer novo depoimento de acusado de matar menino Danilo em Goiânia Advogado de Hian Alves, Gilles Gomes, fez petição ao Ministério Público para que inquérito volte à Polícia Civil para que o cliente seja ouvido novamente

A defesa do servente de pedreiro Hian Alves de Oliveira, de 18 anos, fez uma petição nesta terça-feira (11) para que o inquérito que apurou o homicídio de Danilo de Sousa Silva, de 7 anos, que já está com o Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO), volte para a Polícia Civil. O intuito é fazer com que Hian seja ouvido novamente e o novo depoimento seja incluído...