Cidades Defesa quer anular processo do Caso Valério Advogados de três acusados questionam atos do processo. Audiência terá de ser remarcada por conta da pandemia do novo coronavírus. Crime ocorreu em 2012

Os advogados de defesa de três dos cinco acusados de participação na morte do cronista esportivo Valério Luiz, em julho de 2012, apresentarão no Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO) uma petição arguindo duas nulidades no processo. O advogado Ricardo Naves informou que vai questionar o fato de o depoimento de um dos réus, Marcus Vinícius Pereira Xavier, ter ocorrido se...