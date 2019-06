Cidades Defesa de João de Deus entra com pedido de habeas corpus no STF Advogados pedem soltura do médium de Abadiânia, preso no complexo prisional de Aparecida de Goiânia

A defesa de João Teixeira de Faria, de 77 anos, conhecido como João de Deus apresentou pedido de habeas corpus no Supremo Tribunal Federal (STF) na última quarta-feira (19), com o objetivo de revogar os dois decretos de prisão existentes contra o líder religioso que fez sua fama em Abadiânia (GO). A informação é do jornal O Globo. A reportagem tentou contat...