Cidades Defesa critica forma como João de Deus foi transferido para o Núcleo de Custódia, em Aparecida Médium ficou 76 dias no Instituto de Neurologia de Goiânia, no Setor Bueno

A defesa de João Teixeira de Faria, de 77 anos, o João de Deus, criticou a forma como ele foi transferido do Instituto de Neurologia de Goiânia para o Núcleo de Custódia, no Complexo Prisional de Aparecida, na região metropolitana da capital. O médium foi transportado no porta-malas de uma viatura do Grupo de Escolta Penitenciária. Especial João de De...