Cidades Defesa Civil realiza perícia em prédio em que apartamento pegou fogo em Goiânia Apartamento no décimo andar pegou fogo na noite do último sábado (10)

A Defesa Civil (DC) realiza, na manhã desta segunda-feira (12), uma perícia no Edifício Trianon, na Rua 4, na região central de Goiânia, onde um apartamento do décimo andar pegou fogo, na noite do último sábado (10). Não houve feridos, mas alguns moradores, entre eles uma criança, passaram mal depois de inalarem fuma. Os servidores irão constatar se não há ris...