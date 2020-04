Cidades Defesa Civil monitora 5 pontos de alagamentos em Goiânia Moradores da Avenida Pampulha, no Setor Urias Magalhães, começaram limpeza das casas

A Defesa Civil monitora, na manhã desta quinta-feira (23), cinco pontos de alagamentos em Goiânia. As fortes chuvas elevaram o nível do Rio Meia Ponte, que transbordou. Na Avenida Pampulha, no Setor Urias Magalhães, na Região Norte, os moradores começam a limpar as casas e calcular os prejuízos. A via ficou alagada e algumas pessoas tiveram que deixar o local. A ...