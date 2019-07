Cidades Defesa Civil interdita duas casas em Aparecida de Goiânia Segundo o órgão, a estrutura já estava comprometida e cheia de rachaduras antes das obras começarem

A Defesa Civil (DC) interditou duas casas, nesta quarta-feira (17), que estão com risco de desabar depois que começou uma obra no asfalto da Rua Toledo, no setor Pontal Sul, em Aparecida de Goiânia. Segundo o órgão, a estrutura já estava comprometida e cheia de rachaduras antes das obras começarem. Os moradores das residências tiveram que retirar os pertences de den...