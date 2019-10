Cidades Defesa Civil emite alerta para chuva com raios e vendavais em Goiânia e em Goiás nesta quarta (9) Quinze árvores caíram por conta de forte chuva que atingiu a capital nessa segunda-feira (7) e nesta terça-feira (8)

A Defesa Civil emitiu um alerta no começo da noite desta terça-feira (8) para a possibilidade de chuvas intensas e com vendavais nesta quarta-feira (9) em Goiânia e nas regiões Centro, Sul e Noroeste de Goiás. O aviso tem duração de 0h até as 23h59. O órgão ressalta para que no caso de rajadas de vento não se abrigar debaixo de árvores, pois há risco de queda e desc...