Defesa Civil emite alerta de chuva forte em Luziânia e cidades vizinhas

A Defesa Civil de Luziânia emitiu neste sábado (18) um alerta de fortes chuvas no município e em cidades próximas no Entorno do Distrito Federal (DF). De acordo com o comunicado, tempestades e ventanias podem ocorrer dentro de um período de três dias. De acordo com o tentente-coronel Bráulio Flores, do Corpo de Bombeiros é recomendado que durante este tempo morado...