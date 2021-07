Cidades Defesa Civil ampliará vistoria de reservatórios de Goiânia e Aparecida Queda de caixa d’água de 20 metros em Senador Canedo acendeu alerta sobre estruturas similares na Região Metropolitana

As Defesas Civis de Goiânia a Aparecida passarão a vistoriar os reservatórios de água para abastecimento público da Região Metropolitana. A medida foi anunciada um dia após a queda de uma caixa d’água de 20 metros, mantida pela Sanesc, em Senador Canedo. Integrantes dos órgãos estiveram no local do acidente nesta sexta-feira (09). Segundo os técnicos, o caso serve ...