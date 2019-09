Cidades Defesa Civil alerta que as primeiras chuvas após 130 dias de seca em Goiânia podem ser ácidas O fenômeno é causado principalmente pelo longo período de estiagem, incêndios e poluição causada por combustíveis e indústrias

Depois de 130 dias de seca e calor, a chuva voltou a aparecer em Goiânia e em várias cidades do interior. Porém, deve-se tomar bastante cuidado antes de tomar aquele famoso banho de chuva. As precipitações são consideradas ácidas e podem causar problemas à saúde. O alerta foi feito pela Defesa Civil. Isso ocorre devido à grande quantidade do processo resultante da dis...