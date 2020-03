O Ministério da Defesa inaugurou nesta sexta-feira, dia 20, um Centro de Operações Conjuntas para coordenar a participação das Forças Armadas no combate ao novo coronavírus. Outro órgão federal, a Controladoria Geral da União (CGU) lançou um canal para denúncias de irregularidades relacionados à covid-19.

Conforme o Ministério da Defesa, dez comandos conjuntos cobrem todas as regiões do País, além do Comando Aeroespacial (Comae). Eles vão receber as demandas e planejar a atuação do Exército, Marinha e Aeronáutica.

Os militares atuarão em apoio operacional e logístico ao governo federal, governos estaduais e prefeituras, dando suporte, por exemplo, ao controle de entrada nos aeroportos, portos e terminais marítimos e controle de fronteiras secas, a triagem de suspeitos de infecção e a montagem de hospitais de campanha.

“Devido à possibilidade de elevada demanda e da limitada disponibilidade e capacidade desses meios, o apoio dos hospitais de campanha será avaliado com especial cuidado”, divulgou o ministério, em nota. Segundo a pasta, os hospitais têm baixa quantidade de leitos por terem sido idealizados para emprego em operações militares e humanitárias.

As unidades especializadas em Defesa Química, Biológica, Radiológica e Nuclear (DQBRN) – com equipe capacitada que fez o resgate de brasileiros isolados em Wuhan, China, em fevereiro – ficarão disponíveis para descontaminação de pessoal, ambientes e materiais.

Canal de denúncias

A CGU lançou no portal um canal específico no portal Fala.BR para receber reclamações sobre órgãos federais e agentes públicos, como a falta de insumos e equipamentos hospitalares e a desobediência das restrições preventivas. As denúncias podem ser anônimas e serão encaminhadas para a Ouvidoria-Geral da União, responsável por encaminhar as manifestações.