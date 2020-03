Atualizada às 17h32

A Defensoria Pública do Estado de Goiás (DPE-GO) recomendou nesta quarta-feira (18) que a Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC) mantenha a frota habitual circulando em Goiânia e região metropolitana e, ainda que aumente a oferta de ônibus nos horários de pico. O prazo para que a Companhia responda é de 24 horas.

A orientação ocorre no primeiro dia de redução dos veículos do transporte coletivo em aproximadamente 20% pela CMTC. A medida foi anunciada nesta terça-feira (17) como uma medida para ajustar a oferta à demanda, que teve diminuição desde as primeiras medidas adotadas pelo governo de Goiás com o objetivo de conter o avanço do novo coronavírus (Covid-19). Um exemplo é a suspensão das aulas na rede pública. Nesta manhã, alguns pontos de ônibus estavam praticamente vazios.

Em nota, a 5ª Defensoria Pública Especializada de Atendimento Cível da capital afirmou que “se o volume de usuários do transporte diminui, mas a frota também diminui, os ônibus permanecerão lotados”. O ofício pede ainda que sejam prestadas informações acerca da limpeza destes veículos e terminais. A CMTC foi procurada e afirmou que irá se posicionar na tarde desta quarta-feira (18).

O presidente da CMTC, Benjamin Kennedy Machado explica que em março havia uma demanda média de 522 mil validações por dia útil, mas que na segunda-feira (16) este número já reduziu para 394 mil.

Na terça-feira, de acordo com a Rede Metropolitana de Transportes Coletivos (RMTC), ao longo do dia foram registradas 345.234 validações uma queda de 35,77% na comparação com o dia 19 de março de 2019, também terça-feira, que teve 537.535 validações.