Cidades Defensoria pede anulação da compra de fuzis pela Prefeitura de SP O principal argumento usado na representação é o de que o prefeito Ricardo Nunes liberou dinheiro para a compra das armas de grosso calibre sem antes disso abrir um debate público sobre a aquisição delas

A Defensoria Pública do Estado de São Paulo encaminhou ao TCM (Tribunal de Contas do Município), na quarta-feira (15), uma representação com pedido liminar urgente para o reconhecimento da inviabilidade de um decreto, assinado pelo prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes (MDB), que abriu crédito para a compra de fuzis e carabinas à GCM (Guarda Civil Metropolitana), c...