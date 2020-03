A Defensoria Pública do Estado de Goiás (DPE-GO) emitiu, nesta terça-feira (17), recomendações para a Enel e Saneago para garantir a manutenção dos serviços básicos mesmo em casos de inadimplentes. A medida acontece devido ao período de 15 dias que engloba uma série de medidas tomadas pelo governo do Estado, a fim de evitar aglomerações e possibilitar, por exemplo, um volume maior de trabalhadores em casa. Na última segunda-feira (16), as escolas e faculdades também começaram suspender aulas devido a decretado assinado pelo governador Ronaldo Caiado.

Titular da 5ª Defensoria Pública Especializada de Atendimento Cível da Capital, o defensor Tiago Bicalho destacou, nos documentos, que o fornecimento de energia elétrica e água são serviços públicos essenciais, garantindo o princípio da continuidade. Ele afirmou ainda que como grande parte da população goiana se encontra em situação emergencial de confinamento, deve-se sobressair o princípio da dignidade da pessoa humana, fundamento garantido pela constituição.

O prazo para que Enel e Saneago respondam à determinação é de 48 horas. Ambas foram procuradas pelo O Popular, mas ainda não enviaram posicionamentos.