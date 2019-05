Cidades Defensoria Pública realiza atendimento gratuito para mulheres vítimas de violência doméstica Interessadas podem buscar a assistência jurídica das 13 às 18 horas

A Defensoria Pública do Estado de Goiás (DPE-GO) realiza desta terça-feira (21) até quinta-feira (23), na Vila Cultural Cora Coralina, atrás do Teatro Goiânia, no centro da capital, um atendimento jurídico integral e gratuito às mulheres que vivem situação de violência doméstica. O evento faz parte da programação do Maio Verde que, em 2019, possui o tema Em Defesa Delas: D...