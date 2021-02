Cidades Defensoria Pública questiona data para vacinar idosos em Goiânia Núcleo de Direitos Humanos do órgão quer saber o calendário de vacinação de maiores de 60 anos, especialmente de maiores de 80, como ocorre em Manaus, Niterói, Rio e Anápolis

O Núcleo Especializado de Direitos Humanos da Defensoria Pública do Estado de Goiás (DPE-GO), enviou um ofício para a Prefeitura de Goiânia, nesta terça-feira (2) questionando uma data para começar a vacinar os idosos contra a Covid-19, principalmente aqueles com mais de 80 anos. A capital e a maioria dos municípios do Estado estão vacinando apenas idosos em asilos e...