Cidades Defensoria Pública pede proteção para Lázaro Barbosa após possível recaptura Defesa de foragido acusado de chacina em Ceilândia alega que ele precisa ter garantida a integridade física e psíquica para que possa responder aos devidos processos legais

A Defensoria Pública do Distrito Federal entrou com um pedido à Justiça de proteção especial à integridade física e mental e a proteção contra qualquer forma de sensacionalismo e exposição vexatória para Lázaro Barbosa de Sousa, de 32 anos, procurado há 13 dias por forças policiais de Goiás e do DF após ser apontado como o autor da chacina de uma família em Ceilândia (...