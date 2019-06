Cidades Defensoria Pública e Saneago fazem atendimento para renegociar dívidas de pessoas de baixa renda Força-tarefa possibilitou que dezenas de pessoas negociassem débitos com desconto de quase 100% nos juros, multas e correção monetária

Uma força-tarefa, realizada pela Defensoria Pública do Estado de Goias (DPE-GO) e pela Saneamento de Goiás S/A (Saneago) neste sábado, possibilitou que dezenas de pessoas negociassem débitos, a maioria judicializados, com desconto de até 98% sobre multa, juros e correção monetária. O atendimento concentrado foi possível a partir de uma resolução da Saneago publicada no fi...