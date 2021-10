Cidades Defensoria Pública de Goiás recomenda retorno das visitas em unidades prisionais do Estado O ofício foi assinado também pelo Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura (MNPCT) e encaminhado ao Governo de Goiás e à Secretaria de Estado da Segurança Pública

A Defensoria Pública do Estado de Goiás (DPE-GO) e o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura (MNPCT) encaminharam um ofício ao Governo de Goiás e à Secretaria de Estado da Segurança Pública recomendando o retorno presencial das visitas sociais nas unidades prisionais do Estado. De acordo com os órgãos, 84,5% dos estados brasileiros já retomaram as visitas, c...