Cidades Defensoria Pública de Goiás abre concurso nesta segunda-feira (5) Em Goiás somente cinco das 127 comarcas são assistidas pelo órgão, que oferece assistência jurídica gratuita a famílias de baixa renda. Salário é de R$ 27 mil

A partir desta segunda-feira (5), às 10 horas, até as 14 horas do dia 6 de agosto, estarão abertas as inscrições para a carreira de Defensor Público do Estado de Goiás. Serão preenchidas 48 vagas. As inscrições, ao custo de 255 reais, serão realizadas exclusivamente pela internet - www.concursosfcc.com.br. O concurso é comemorado pela Defensoria Pública do Estado de Go...