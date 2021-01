Cidades Defensoria da União entra com ação na Justiça Federal para adiar Enem Pedido de tutela de urgência diz não haver maneira segura de realizar exame para 6 milhões de candidatos durante novo pico de Covid-19

A Defensoria Pública da União pediu nesta sexta (8) à Justiça Federal de São Paulo, em tutela de urgência, o adiamento do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) por conta do avanço da pandemia de Covid-19 no país. O exame, que é a principal forma de acesso ao ensino superior no Brasil, está marcado para os próximos dias 17 e 24 de janeiro. “Temos uma prova a...