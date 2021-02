Cidades Defensor do eletrochoque é nomeado para área da Saúde Mental do Ministério da Saúde Em uma entrevista feita ao Canal da Psiquiatria, em 2013, o médico chegou a dizer que o tratamento com eletroterapia havia virado o seu mantra

O Ministério da Saúde nomeou o psiquiatra Rafael Bernardon Ribeiro para o cargo de coordenador-geral de Saúde Mental, Álcool e outras Drogas do Departamento de Ações Programáticas Estratégicas, da Secretaria de Atenção Primária à Saúde. O médico é defensor das terapias com eletrochoque. A publicação no Diário Oficial da União foi assinada pelo ministro da Saúde,...