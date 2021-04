Cidades Defensor do aerotrem, Levy Fidelix morre aos 69 anos em São Paulo Político era presidente do PRTB. Vice Hamilton Mourão é filiado

O político Levy Fidelix, 69 anos, morreu na madrugada desta sexta-feira (23) para sábado (24) em São Paulo. A morte foi informada no perfil de Fidelix em redes sociais pela diretoria do PRTB, partido que presidia. A causa não foi informada. Comunicado de Falecimento. É com profunda dor e pesar que o PRTB, por sua diretoria, comunica o falecimento do noss...