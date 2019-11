Cidades "Defenderei minha honra", afirma João Furtado em rede social Procurador do Estado e ex-presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) foi um dos alvos da Operação Cegueira Deliberada, deflagrada na manhã desta quinta-feira (7) para combater supostas fraudes na autarquia que já teve Furtado como gestor

O procurador do Estado e ex-presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO), João Furtado de Mendonça Neto, usou seu perfil no Twitter para se posicionar sobre a Operação Cegueira Deliberada, da Polícia Civil, realizada nesta quinta-feira (7) e na qual ele foi um dos alvos. Nas postagens, o ex-presidente do Detran-GO afirma ser inocente e diz q...