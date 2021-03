As novas regras para funcionamento em Goiânia e Aparecida de atividades comerciais, empresariais e de prestação de serviços já estão valendo e seguem, inicialmente, até o próximo domingo (7). Até lá só será permitido o funcionamento de atividades consideradas essenciais na saúde, ramo alimentício, educação, entre outros (veja quadro). As prefeituras garantem aumento da fiscalização para garantia do cumprimento das novas regras para enfrentamento e redução de casos de coronavírus (Sars-CoV-2). Outras 17 cidades da região metropolitana também devem seguir as regras de suspensão.

O fechamento das atividades consideradas não essenciais é apoiado por entidades, como Associação Comercial e Industrial de Goiás (Acieg) e Federação do Comércio do Estado de Goiás (Fecomércio). O presidente da Acieg, Rubens Fileti diz que, apesar da dificuldade que a medida impõe aos empresários e comerciantes, não tinha como recuar neste momento. “De uma semana para outra os casos explodiram e causaram preocupação e todos temos que compartilhar a responsabilidade neste momento.”

O presidente da Acieg ainda diz que tem recebido grande demanda de empresários com dificuldade em tomar decisões sobre o funcionamento, ainda mais sendo semana de pagamento dos salários para a maioria delas. “Temos diretos à disposição 24 horas em um contato de WhatsApp para orientar e tirar dúvidas. Temos reforçado a necessidade dessa adesão nesta semana para que possamos retornar às atividades presenciais na próxima semana.”

Presidente da Fecomércio, Marcelo Baiocchi concorda com o fechamento nesta semana para que haja redução dos novos casos da doença. Mas ele é enfático ao dizer que as atividades precisam ser retomadas na próxima semana. “Entendemos que é necessário o fechamento agora, mas precisamos da colaboração de todos para que essa suspensão de parte das atividades dure apenas esta semana. Tenho dito que este é o momento de fechar para abrir, como em uma freada de arrumação em um caminhão carregado. A gente freia, as coisas se ajeitam e voltamos para a rota.”

Vice-presidente da Associação de Empresários da Região da Rua 44 (AER44), Lauro Naves diz que os empresários vão cumprir as regras que constam no decreto e permanecerão fechados até o próximo domingo. Ele diz que é interesse de todos que os índices de contaminação sejam reduzidos e garante que os empresários estarão colaborando. “Vamos cumprir rigorosamente e ainda vamos ajudar com divulgação. Entendemos ser necessário para contribuir com a saúde pública.” Mas ele acrescenta que é necessário que a fiscalização seja intensificada e garanta que nem mesmo os ambulantes continuem atuando na região durante o período. “Esperamos que em uma semana possamos retornar.”

Fiscalização

Em Goiânia, a Central de Central de Fiscalização Covid-19, que reúne diversas pastas, começa a fiscalizar cumprimento de decreto a partir das 8h30 de hoje. A prefeitura informou que a ação terá 13 equipes durante o dia e 3 no período da noite, envolvendo Vigilância Sanitária (Visa), Secretaria de Planejamento Urbano de Habitação (Seplanh), Agência Municipal de Meio Ambiente (Amma) e Guarda Civil Metropolitana (GCM).

Todos os dias, em diversos horários, o patrulhamento deverá percorrer bairros da capital para verificar se os estabelecimentos não essenciais estão cumprindo a ordem de fechamento. Também haverá abordagem para averiguação dos protocolos de segurança sanitária nos locais em que o funcionamento está permitido. Em Aparecida de Goiânia também haverá intensificação das ações de fiscalização a partir de hoje em todos os horários. Empresas que não cumprirem as medidas poderão ser notificadas e multadas. Além da abertura e fechamento, os fiscais vão exigir uso de máscaras, disposição de álcool gel, entre as outras regras que já valem desde o início da pandemia.

As regras valem por sete dias e após este período haverá análise técnica para avaliar se essas medidas podem ser suspensas, alteradas ou se continuam. Para isso foi definido que a taxa de ocupação das unidades de terapia intensiva devem permanecer em 70% ou abaixo disso por cinco dias seguidos. Durval Pedroso, secretário de saúde de Goiânia, disse no sábado que considera difícil que esse índice seja reduzido em uma semana porque a procura está grande.

Abrasel-GO é contra fechamento de bares

Presidente da Associação de Bares e Restaurantes em Goiás (Abrasel-GO), Fernando Machado afirma que seus associados são completamente contrários às medidas adotadas. Ele diz que entende a atual situação epidemiológica, mas entende que um ano depois do início da pandemia não é aceitável que essas medidas sejam tomadas. “O que precisamos é de mais fiscalização, de ações para combater as atividades ilegais, que aglomeram e prejudicam os índices. Os empresários que realizam tudo dentro das normas, atendem os protocolos estão sendo prejudicados desde o começo e mais esse fechamento decretará a falência e o desemprego de muita gente.”

Machado diz que a categoria é a favor do rigor das medidas e garante que as empresas sérias aderiram e cobram o atendimento de todas as regras tanto por parte dos funcionários, quanto por parte dos clientes. Mas colocam na nossa conta (donos de bares) o problema que acontece em locais onde a fiscalização não chega.” Ele enfatiza que desde o anúncio do fechamento das atividades consideradas não essenciais, tem recebido centenas de mensagens de empresários preocupados. “A gente tenta acalmar, mas é muito complicado considerando que este empresário que me chama passou quatro meses fechado no ano passado, precisou demitir, fez empréstimo para pagar as contas e estava tentando recomeçar.”

Para o presidente da Abrasel-GO, o fechamento e a restrição de horários não resolvem o problema da contaminação em Goiás. “Restringir horário faz com que mais pessoas se juntem nos horários disponíveis. Mas no caso dos bares que estão comprometidos com o cumprimento das regras, isso não existe. Se está na capacidade, não se permite abertura de novas mesas. Tivemos um período fechados, depois com limitação de horários, o que já prejudicou o faturamento. Agora essa nova suspensão das atividades causa muita preocupação.”

Ele diz que os bares e restaurantes que não atuam com serviço de entregas já se preocupam com os prejuízos. Ele detalha que geralmente as compras são feitas semanalmente e quem comprou mercadoria para usar nesta semana já não sabe o que fazer. “Tem produtos como o chopp, por exemplo, que perde em três dias. Tem outras coisas que não suportam muito tempo armazenadas, como frios e laticínios. Sem saber com certeza sobre a reabertura, se com restrições de antes ou com novas exigências, não é possível fazer planejamento.”

Sindicato de professores questiona aulas presenciais com decreto

Presidente do sindicato dos professores do Estado de Goiás (Sinpro), Railton Nascimento diz que não entendeu o motivo de as escolas continuarem funcionando de presencial em uma situação de calamidade, conforme foi apresentado por prefeitos na última semana. Ele destaca que vem recebendo inúmeros questionamentos de professores da rede particular (a rede pública ainda não retornou ao modo presencial) sobre a capacidade das escolas. “Os professores dizem que existe grande circulação nas unidades, além disso, existe todo o setor que essas aulas presenciais movimentam.”

Ele ainda critica a dualidade na decisão de manter as aulas da rede pública remotas e permitir híbrido para as particulares.

Presidente do Sindicato das Escolas Particulares (Sepe), Flávio Castro diz que desde o começo da pandemia a orientação é seguir os decretos e, agora, é que os protocolos sejam cumpridos na íntegra. “Não é obrigatório abrir, nem é obrigatório que o aluno vá à escola. Quem quiser, pode continuar acompanhando as aulas de casa.”