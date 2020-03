O novo decreto assinado pelo governador Ronaldo Caiado (DEM) e que será publicado nesta noite suspende o ingresso e a circulação em Goiás de transporte de passageiros proveniente de outros estados que tenham casos confirmados de coronavírus. O documento também impede "operação aeroviária com origem, escala ou conexão em estados e países com circulação confirmada do coronavírus ou situação de emergência decretada".

O decreto também impede a "entrada de novos hóspedes no setor hoteleiro e alojamentos semelhantes, alojamentos turísticos e outros de curta estadia", além de "reuniões e eventos religiosos, filosóficos, sociais e/ou

associativos".