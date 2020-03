O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), afirmou nesta quarta-feira, em entrevista coletiva, que os decretos estaduais assinados por ele vão prevalecer no Estado. É uma resposta ao pronunciamento feito em cadeia nacional pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) na noite de terça-feira, conclamando a população a voltar para as ruas, com exceção dos idosos e grupos de risco, e criticando o fechamento do comércio e das escolas.

“Decreto assinado por mim vai prevalever em Goiás. Sei calibrar corretamente as decisões que terei que tomar. Usar a tese que teremos colapso econômico de grandes proporções é querer colocar na balança a vida e a sobrevivência da economia. Podemos fazer as duas coisas e cabe a um líder criar condições de diminuir as dificuldades”, afirmou Caiado.

Reclamando da postura de Bolsonaro, o governador disse: “Não cabe a mim como governador jogar responsabilidade em prefeitos. A resposanbilidade é minha e eu assumo. Não me acovardarei diante deste momento. É agora que se exige o que se espera de um líder e estadista. Humildade, serenidade e coragem.”

Caiado também indicou uma mudança na postura nas relações com o governo federal e diz que a Constituição Federal garante o direito do governador de legislar em seu respectivo Estado. “Se tiver que tomar decisões a nível nacional. Tomarei com STF e Congresso.”

O governador também alertou para a situação da pandemia. “Tratar coronavírus, que não temos vacina, não sabemos como se comportam, temos experiência chinesa, italiana, francesa, mas não temos ainda tranquilidade.”